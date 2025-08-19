Suspeito de tentativa de homicídio no Porto fica em prisão preventiva

O suspeito de tentar matar a tiro a mãe da companheira e mais duas pessoas, no Porto, vai aguardar julgamento em prisão preventiva.

Em comunicado, a PJ, que deteve o homem de 22 anos, esclarece que “os factos, que deram origem à emissão de mandado de detenção emitido pelo Ministério Público - DIAP do Porto, ocorreram no passado dia 15 de julho e tiveram por base divergências familiares entre o autor e a família da sua companheira”.

Segundo a PJ, “pelas 4h00, na referida data, o autorviu, num posto de abastecimento de combustíveis, a mãe da sua companheira, que se encontrava com mais duas pessoas, na respetiva viatura”.

“O suspeito apontou a arma para o carro e efetuou, pelo menos, quatro disparos na direção deste, não atingindo os seus ocupantes por motivos alheios à sua vontade”, acrescenta a nota.

O homem é suspeito de três crimes de homicídio qualificado na forma tentada e de detenção de arma proibida.

Presente a primeiro interrogatório, o tribunal decretou a medida de coação mais grave, prisão preventiva.