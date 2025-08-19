Temperaturas descem, mas vento pode dificultar combate a incêndios

Para esta terça-feira espera-se uma nova descida das temperaturas, quer das máximas, quer das mínimas.

De acordo com o Instituto Português do mar e da Atmosfera (IPMA), as máximas mais elevadas estão previstas para Castelo Branco, Évora e Faro, com os termómetros a chegarem aos 33ºC.

Já as mínimas mais baixas, devem oscilar entre os 12ºC, em Braga, e os 18ºC, em Lisboa e Setúbal.

O céu deve apresentar-se pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de mais nebulosidade até ao meio da manhã e no final do dia, em especial no litoral oeste, que poderá persistir em alguns locais da faixa costeira a norte do Cabo Raso ao longo do dia.

O vento deverá ser fraco a moderado de norte/noroeste, temporariamente de sudoeste na costa do sotavento algarvio durante a tarde, soprando moderado a forte e com rajadas até 65 quilómetros por hora na faixa costeira ocidental a sul do Cabo Carvoeiro e nas terras altas, em especial a partir da tarde.

As previsões da meteorologia apontam ainda para a possibilidade de chuvisco no litoral da região Centro, mais provável no final do dia.

Segundo o IPMA, mais de 80 de concelhos dos distritos de Vila Real, Bragança, Guarda, Coimbra, Santarém, Castelo Branco, Portalegre e Faro continuam em perigo máximo de incêndio rural.

Vários concelhos do interior norte e centro e Algarve encontram-se em perigo muito elevado.

De acordo com o IPMA, para os próximos dias está previsto um desagravamento do risco de incêndio rural.