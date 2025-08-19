Tim Vieira suspende candidatura à Presidência da República

19 ago, 2025 - 11:30 • Ana Kotowicz
Tim Vieira anunciou esta terça-feira a suspensão da sua candidatura à Presidência da República. "Hoje partilho convosco uma decisão difícil: suspendo a minha candidatura à Presidência da República de 2026. Faço-o com serenidade e convicção, porque acredito que vivemos um momento de transformação", escreveu nas redes sociais.
O empresário, que ficou conhecido pela sua participação no programa televisivo "Shark Tank" (versão portuguesa), justificou a decisão com a convicção de que já existe “uma diversidade política” capaz de dinamizar o debate e abrir espaço a novos protagonistas independentes na política portuguesa.
O anúncio foi feito na sua conta oficial de Instagram.
Ali, Vieira afirmou que um dos seus objetivos já estava cumprido: “Incentivar a participação ativa e despertar mais pessoas para entrarem na política de forma construtiva”.
De resto, mesmo já não sendo candidato, Tim Vieira expressou a sua vontade de "convidar os 15 candidatos que anunciaram a sua candidatura às eleições de 2026" a sentarem-se consigo, "só com vontade de ouvir, construir pontes e procurar soluções encontraremos respostas para o futuro do nosso país".
Pouco depois desta publicação, Cotrim de Figueiredo, antigo líder da Iniciativa Liberal e atual candidato a Belém, reagiu à suspensão da candidatura do adversário e publicou uma fotografia de ambos, também no Instagram, onde agradece ao empresário a sua visão para Portugal. "Compreendo e respeito profundamente a sua decisão. Todos lhe devemos um agradecimento sincero pelas ideias que trouxe ao debate público."
Tim Vieira termina dizendo que pretende continuar no terreno, promovendo debates e propostas em áreas-chave como a educação e o desenvolvimento económico.