Urgência de Évora mantém até quarta-feira limitações na Medicina Interna

19 ago, 2025 - 01:18 • Lusa

Limitações neste serviço iniciaram às 20h00 de quinta-feira.

A urgência polivalente do Hospital de Évora vai manter limitações na admissão de utentes na especialidade de Medicina Interna, até às 20h00 de quarta-feira, devido à elevada afluência de doentes e equipa clínica reduzida.

As limitações neste serviço, que se iniciaram às 20h00 de quinta-feira, deveriam terminar às 20h00 desta segunda-feira, mas a Unidade Local de Saúde do Alentejo Central (ULSAC) informou que a medida vai prolongar-se, em comunicado enviado à agência Lusa.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

No comunicado, a ULSAC revelou que, entre as 20h00 desta segunda-feira e as 20h00 de quarta-feira, o Serviço de Urgência Polivalente do Hospital do Espírito Santo de Évora (HESE) para a especialidade de Medicina Interna receberá apenas novas admissões de "doentes encaminhados pelo CODU/INEM, por outros médicos ou através do SNS 24".

"Esta medida temporária deve-se a uma elevada afluência de doentes com quadros clínicos complexos e necessidade de internamento, aliada a uma redução da equipa disponível na especialidade referida", justificou a unidade local de saúde (ULS), à qual pertence o hospital de Évora.

A população, apelou a instituição, antes de se deslocar ao hospital, deve contactar a Linha SNS 24 (808 24 24 24) ou procurar as unidades de cuidados de saúde primários, para garantir o encaminhamento adequado à gravidade da situação.

A ULSAC lembrou ainda que existe atendimento 24 horas disponível nos centros de saúde de Vendas Novas, Montemor-o-Novo e Estremoz, no distrito de Évora.

No comunicado, a unidade local de saúde expressou o seu agradecimento, pediu a colaboração de todos e reforçou que "esta medida visa garantir a segurança e qualidade dos cuidados prestados".

