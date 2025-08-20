Acidente com autocarro faz 1 morto e 31 feridos

[notícia atualizada às 22h43 - IP3 reaberto]

Um acidente com um autocarro, um ligeiro e uma ambulância no IP3, na zona de Tondela, fez 1 morto e 31 feridos.

Seis pessoas com ferimentos ligeiros foram transportadas para o Hospital de Tondela, disse à Renascença fonte hospitalar.



Não se confirma a informação inicial de que três feridos teriam sofrido paragem cardiorrespiratória no local.

O IP3 esteve encerrado ao trânsito nos dois sentidos. Foi reaberto pelas 22h00.

O autocarro, da rede Expressos, seguia de Coimbra para Viseu e, embora falte confirmação oficial, os meios no local apontam que o acidente terá acontecido devido a uma ultrapassagem mal calculada.

O comandante João Gomes, do Destacamento de Trânsito da GNR de Viseu, explicou aos jornalistas que se tratou de uma colisão frontal e que irão ser feitas as devidas averiguações para perceber o que originou o acidente.

A vítima mortal, um homem de 45 anos, era o condutor da viatura ligeira.

O alerta foi dado pelas 15h15, para um acidente na zona de Canas de Santa Maria.

Via alternativa para o trânsito é a Nacional 2



À Renascença, fonte dos Bombeiros Voluntários de Tondela confirmou que o IP3 está fechado nos dois sentidos, na zona de Tondela.

Já a GNR esclareceu que o acidente aconteceu ao quilómetro 107, sentido sul. A via alternativa para o trânsito é a Nacional 2.

Para o local foram enviados 39 operacionais apoiados por 28 feridos e um helicóptero do INEM.

