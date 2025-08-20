Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 22h
  • 20 ago, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Acidente

Acidente com autocarro faz 1 morto e 31 feridos

20 ago, 2025 - 16:10 • Ana Kotowicz com Maria João Costa, Sandra Afonso e Ângela Roque

Seis pessoas com ferimentos ligeiros foram transportadas para o Hospital de Tondela, disse à Renascença fonte hospitalar. A vítima mortal era o condutor da viatura ligeira.

A+ / A-

[notícia atualizada às 22h43 - IP3 reaberto]

Um acidente com um autocarro, um ligeiro e uma ambulância no IP3, na zona de Tondela, fez 1 morto e 31 feridos.

Seis pessoas com ferimentos ligeiros foram transportadas para o Hospital de Tondela, disse à Renascença fonte hospitalar.

Não se confirma a informação inicial de que três feridos teriam sofrido paragem cardiorrespiratória no local.

O IP3 esteve encerrado ao trânsito nos dois sentidos. Foi reaberto pelas 22h00.

O autocarro, da rede Expressos, seguia de Coimbra para Viseu e, embora falte confirmação oficial, os meios no local apontam que o acidente terá acontecido devido a uma ultrapassagem mal calculada.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

O comandante João Gomes, do Destacamento de Trânsito da GNR de Viseu, explicou aos jornalistas que se tratou de uma colisão frontal e que irão ser feitas as devidas averiguações para perceber o que originou o acidente.

A vítima mortal, um homem de 45 anos, era o condutor da viatura ligeira.

O alerta foi dado pelas 15h15, para um acidente na zona de Canas de Santa Maria.

Via alternativa para o trânsito é a Nacional 2

À Renascença, fonte dos Bombeiros Voluntários de Tondela confirmou que o IP3 está fechado nos dois sentidos, na zona de Tondela.

Já a GNR esclareceu que o acidente aconteceu ao quilómetro 107, sentido sul. A via alternativa para o trânsito é a Nacional 2.

Para o local foram enviados 39 operacionais apoiados por 28 feridos e um helicóptero do INEM.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 22h
  • 20 ago, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Os 77 dias de Mourinho no Benfica

Os 77 dias de Mourinho no Benfica

Israel: Manifestações contra a guerra em Gaza

Israel: Manifestações contra a guerra em Gaza

1.857 palestinianos mortos à procura de comida em Gaza

1.857 palestinianos mortos à procura de comida em Gaza

O que vê um português em Gaza?

O que vê um português em Gaza?