Acidente com autocarro faz 1 morto e cerca de 30 feridos. IP3 fechado nos dois sentidos

(Em atualização)

Um acidente com um autocarro, um ligeiro e uma ambulância no IP3, na zona de Tondela, fez 1 morto e cerca de 30 feridos. Segundo apurou a Renascença, três feridos terão sofrido paragem cardiorrespiratória no local. A estrada está fechada nos dois sentidos.

O autocarro, da rede Expressos, seguia de Coimbra para Viseu e, embora falte confirmação oficial, os meios no local apontam que o acidente terá acontecido devido a uma ultrapassagem mal calculada.

O comandante João Gomes, do Destacamento de Trânsito da GNR de Viseu, explicou aos jornalistas que se tratou de uma colisão frontal e que irão ser feitas as devidas averiguações para perceber o que originou o acidente.

A vítima mortal, um homem de 54 anos, era o condutor da viatura ligeira.

Via alternativa para o trânsito é a Nacional 2



À Renascença, fonte dos Bombeiros Voluntários de Tondela confirmou que o IP3 está fechado nos dois sentidos, na zona de Tondela.

Já a GNR, que confirmou a existência de uma vítima mortal e de cerca de mais de 30 feridos, esclareceu que o acidente aconteceu ao quilómetro 107, sentido sul. A via alternativa para o trânsito é a Nacional 2.

No autocarro seguiam mais de 30 passageiros. Um dos feridos foi transportado para um hospital — não foi avançado qual — por um helicóptero do INEM.