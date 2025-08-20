Aviões Canadair cedidos por Marrocos terminaram missão em Portugal

Os dois aviões Canadair cedidos por Marrocos para ajudar no combate aos incêndios em Portugal regressaram esta quarta-feira ao país de origem, segundo a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

Os dois Canadair, aviões pesados especializados no combate a incêndios florestais, chegaram a Portugal no dia 11 deste mês e estiveram a apoiar o combate aos incêndios rurais, no âmbito do acordo de cooperação bilateral com o Reino de Marrocos.

De acordo com informação disponível na página da ANEPC na rede social "facebook", hoje de manhã o secretário de Estado da Proteção Civil, Rui Rocha, o Presidente da ANEPC, José Manuel Moura, e o Comandante Nacional, Mário Silvestre, deslocaram-se à Base Aérea de Monte Real para se despedirem e agradecerem à tripulação dos dois aviões.

A ajuda de Marrocos surgiu após os dois aviões "Canadair" afetos ao Dispositivo Especial de Combate aos Incêndios Rurais (DECIR) terem ficado inoperacionais.

Depois do pedido de ajuda a Marrocos, Portugal ativou também o Mecanismo Europeu de Proteção Civil, ao abrigo do qual chegaram dois aviões Fire Boss para reforço do combate aos fogos.

Portugal continental tem sido afetado por múltiplos incêndios rurais de grande dimensão desde julho, sobretudo nas regiões Norte e Centro. .

Os fogos provocaram três mortos, incluindo um bombeiro, e também vários feridos.

Segundo dados oficiais provisórios, até 20 de agosto arderam mais de 222 mil hectares no país, ultrapassando a área ardida em todo o ano de 2024.