  • Noticiário das 15h
  • 20 ago, 2025
Dois bombeiros feridos num acidente com um camião de combate a incêndios

20 ago, 2025 - 15:10 • Maria João Costa

O acidente aconteceu numa freguesia do Fundão.

(Em atualização)

Dois bombeiros ficaram feridos, esta quarta-feira, na sequência de um acidente de viação, quando seguiam num camião de combate a incêndios.

Ao que a Renascença apurou junto de fonte da autarquia do Fundão, os bombeiros pertencem à corporação de Vila Nova da Barquinha e estavam, naquele momento, destacados para combater as chamas numa subregião do Médio Tejo, numa freguesia do Fundão.

Já o comandante da corporação de Vila Nova da Barquinha disse à Renascença que os bombeiros sofreram apenas ferimentos ligeiros, foram transportados para o Hospital da Covilhã para receber tratamento médico, mas já se encontram em casa.

O camião em que seguiam ficou inoperacional e será feita uma averiguação às causas do acindete.

Os dois homens fizeram parte do dispositivo que combateu os incêndios de Piódão e Silvares.

