Dois bombeiros feridos num acidente com um camião de combate a incêndios

20 ago, 2025 - 15:10 • Maria João Costa
(Em atualização)
Dois bombeiros ficaram feridos, esta quarta-feira, na sequência de um acidente de viação, quando seguiam num camião de combate a incêndios.
Ao que a Renascença apurou junto de fonte da autarquia do Fundão, os bombeiros pertencem à corporação de Vila Nova da Barquinha e estavam, naquele momento, destacados para combater as chamas numa subregião do Médio Tejo, numa freguesia do Fundão.
Já o comandante da corporação de Vila Nova da Barquinha disse à Renascença que os bombeiros sofreram apenas ferimentos ligeiros, foram transportados para o Hospital da Covilhã para receber tratamento médico, mas já se encontram em casa.
O camião em que seguiam ficou inoperacional e será feita uma averiguação às causas do acindete.
Os dois homens fizeram parte do dispositivo que combateu os incêndios de Piódão e Silvares.