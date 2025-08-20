"Entregues a nós próprios": O pior terá passado na Covilhã após dia de aflição

Já terá passado o pior no fogo que lavra na Covilhã, que esta quarta-feira à tarde criou apreensão nas aldeias de Dominguizo, Vales do Rio e Unhais da Serra.

Em declarações à Renascença, o autarca diz que os bombeiros conseguiram travar o avanço das chamas, que durante a tarde ameaçaram casas e um hotel na zona de Unhais da Serra.

Vítor Pereira não arrisca, para já, um balanço quanto aos prejuízos: “A nossa preocupação é defender a vida das pessoas, neste momento. Os prejuízos vamos fazer o levantamento rigoroso depois, até porque há sítios onde não é possível chegar porque as chamas estão a lavrar”

O presidente da Câmara da Covilhã diz que esse trabalho vai ser feito mais à frente e avisa que o Estado não pode falhar nas ajudas após incêndio.

“Não podemos ficar entregues a nós próprios durante o incêndio, o incêndio destruir tudo e, depois, o Governo da República não ajudar como é sua obrigação”, sublinha.