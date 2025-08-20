"Entregues a nós próprios": O pior terá passado na Covilhã após dia de aflição

20 ago, 2025 - 23:21 • Marisa Gonçalves , com redação
Já terá passado o pior no fogo que lavra na Covilhã, que esta quarta-feira à tarde criou apreensão nas aldeias de Dominguizo, Vales do Rio e Unhais da Serra.
Em declarações à Renascença, o autarca diz que os bombeiros conseguiram travar o avanço das chamas, que durante a tarde ameaçaram casas e um hotel na zona de Unhais da Serra.
Vítor Pereira não arrisca, para já, um balanço quanto aos prejuízos: “A nossa preocupação é defender a vida das pessoas, neste momento. Os prejuízos vamos fazer o levantamento rigoroso depois, até porque há sítios onde não é possível chegar porque as chamas estão a lavrar”
O presidente da Câmara da Covilhã diz que esse trabalho vai ser feito mais à frente e avisa que o Estado não pode falhar nas ajudas após incêndio.
“Não podemos ficar entregues a nós próprios durante o incêndio, o incêndio destruir tudo e, depois, o Governo da República não ajudar como é sua obrigação”, sublinha.
Fogos em Portugal
Na quinta-feira, o Governo vai reunir-se em Conselho de Ministros extraordinário, em Viseu, para aprovar medidas de apoio às populações afetadas pelos incêndios.
Menos positiva está a situação no fogo de Seia, que já terá alcançado as zonas mais elevadas da Serra da Estrela, e que continua perto de Alvoco da Serra.
Ficou, entretanto, dominado o incêndio que tinha deflagrado, esta quarta-feira à tarde em Alfena, no concelho de Valongo.
Pelas 20h00 desta quarta-feira, continuam a lavrar seis grandes incêndios, com destaque para o que teve origem em Arganil e galgou fronteiras de seis concelhos.
Montalegre, Sabugal, Figueira de Castelo Rodrigo, Fafe e Abrantes são os outros cinco maiores incêndios na noite desta quarta-feira.