Renascença
  • Noticiário das 20h
  • 20 ago, 2025
Incêndios

Fogo atinge zona industrial de Chaves, toneladas de lenha queimadas

20 ago, 2025 - 19:54 • Lusa

O incêndio que sofreu uma forte reativação esta quarta-feira em Chaves tem três frentes a lavrar com intensidade.

Um incêndio atingiu esta quarta-feira à tarde a zona industrial da Cocanha, em Chaves, ameaçou várias empresas e queimou, pelo menos, uma grande quantidade de lenha para venda, obrigando à união de esforços entre bombeiros, funcionários e proprietários.

Testemunhas no local disseram à agência Lusa que na empresa de venda de lenha estavam armazenadas cerca de 200 toneladas, estando o fogo a consumir uma grande parte desta material.

O incêndio que sofreu uma forte reativação esta quarta-feira em Chaves tem três frentes a lavrar com intensidade nas zonas de Vila Verde da Raia, Bustelo e Vila Meã, segundo o Comando Sub-Regional do Alto Tâmega.

Portugal continental registou até às 17h00 desta quarta-feira 65 incêndios, especialmente no Norte e Centro, nos quais estiveram empenhados 1.714 operacionais, com o apoio de 456 veículos e 174 missões aéreas.

Num balanço do dia de incêndios rurais feito pelo segundo comandante Nacional de Emergência e Proteção Civil, José Ribeiro, na sede da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), em Carnaxide, foi divulgado também que na tarde de hoje havia cinco incêndios mais preocupantes, dois deles começaram esta quarta-feira.

Os incêndios de Piódão, no distrito de Coimbra, Santo António, na Guarda, e Vilar de Perdizes, em Montalegre, vêm de dias anteriores, e os de Figueira de Castelo Rodrigo e Valongo, que deflagraram hoje também são considerados preocupantes.

[em atualização]

