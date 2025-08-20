Menu
  Noticiário das 15h
  20 ago, 2025
Fogo que começou em Mirandela dominado depois de consumir 6 mil hectares

20 ago, 2025 - 14:46 • Lusa

Além do prejuízo material, deste incêndio resultou um ferido ligeiro, um bombeiro que foi transportado para o hospital de Mirandela, e ainda um morto.

O incêndio que começou no domingo em Mirandela, e chegou aos concelhos de Vila Flor e Alfândega da Fé, já está "dominado", segundo o comandante sub-regional de Trás-os-Montes da Proteção Civil. Noel Afonso explicou que "o vento acalmou durante a noite, o que ajudou no combate".

Na terça-feira, o incêndio tinha duas frentes ativas, uma em Vale Frechoso, aldeia de Vila Flor, que teve de ser confinada, devido à intensidade das chamas, e outra frente em Valverde, Alfândega da Fé, que chegou até à localidade de Eucisia. O comandante avançou ainda que arderam "entre cinco a seis mil hectares" de mato e área agrícola.

O fogo não destruiu habitações, mas consumiu uma casa devoluta e barracões agrícolas.

Pedro Morgado foi um dos agricultores afetados, em Vilarelhos, concelho de Alfândega da Fé. Arderam-lhe 80 hectares de olival, amendoal e vinha. Tinha começado a campanha da amêndoa, esta semana, quando o incêndio lhe arruinou aquele que seria "o melhor ano".

À Lusa, lamentou ainda as várias oliveiras centenárias que foram consumidas pelas chamas e que eram uma herança de família.

Agora, o desânimo fala mais alto e não sabe ainda se retomará. Tentou combater o fogo e salvar as suas propriedades, mas a intensidade das chamas falou mais forte.

Além do prejuízo material, deste incêndio resultou um ferido ligeiro, um bombeiro que foi transportado para o hospital de Mirandela, e ainda, na terça-feira à noite, um morto - um homem de 65 anos que andava a fazer trabalhos com uma máquina de rasto, em Freixeda, Mirandela, onde até o fogo já tinha sido dado como dominado na terça-feira.

Tópicos
Saiba Mais
