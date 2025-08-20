Menu
  • Noticiário das 15h
  • 20 ago, 2025
França envia Super Puma para apoio no combate aos incêndios

20 ago, 2025 - 13:48 • Ana Kotowicz

Helicóptero francês junta-se aos dois aviões Fire Boss suecos que, também no âmbito do Mecanismo Europeu de Proteção Civil, estão a operar em Portugal desde terça-feira.

Dentro de poucas horas, chega a Portugal um novo reforço de combate aos fogos que deverá começar a operar já na quinta-feira de manhã. Desta vez, anuncia a Proteção Civil, é um helicóptero Super Puma, enviado por França, e chega ao abrigo do Mecanismo Europeu de Proteção Civil.

O helicóptero deverá chegar esta tarde à Base Aérea de Monte Real, segundo comunicado enviado às redações.

"Trata-se de um aparelho pesado, com capacidade para descargas de 3.000 litros de água, que chega acompanhado por uma equipa de cinco elementos", esclarece a Proteção Civil. "Irá começar a operar ao início da manhã de quinta-feira, estando previsto permanecer em território nacional, pelo menos, até ao próximo domingo."

O Super Puma francês junta-se aos dois aviões Fire Boss suecos que estão a operar em Portugal desde terça-feira. Também eles chegaram ao abrigo do Mecanismo Europeu.

Já os aviões Canadair cedidos por Marrocos, aviões pesados especializados em incêndios florestais, terminaram esta quarta-feira a sua missão em Portugal. Tinham chegado no passado dia 11 de agosto.

