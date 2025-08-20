Menu
"Há muita aflição": Incêndio com "força terrível" na Covilhã

20 ago, 2025 - 18:57 • Marisa Gonçalves , com redação

Na zona de Unhais da Serra, as chamas ameaçaram um hotel com dezenas de hóspedes. Autarca diz que os meios aéreos não têm podido atuar devido ao fumo intenso.

A+ / A-

O presidente da Câmara da Covilhã, Vítor Pereira, fala numa situação de grande aflição devido ao agravamento do incêndio que lavra no concelho.

“Nas últimas horas, tal como ontem, o vento intensificou-se, sopra em várias direções, o incêndio anda de um lado para o outro. Temos três localidades - Dominguizo, Vales do Rio e Unhais da Serra - onde há muita aflição", disse o autarca, à Renascença, pelas 18h45 desta quarta-feira.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Vítor Pereira diz que populares, bombeiros e sapadores estão a fazer todos os esforços para combater um incêndio que lavra com uma "força terrível".

Os meios aéreos não têm podido atuar devido ao fumo intenso, adianta o presidente da Câmara da Covilhã.

Na zona de Unhais da Serra, as chamas ameaçaram um hotel com dezenas de hóspedes e habitações, mas a situação foi resolvida com ajuda de bombeiros e populares.

Pelas 19h00, seis grandes incêndios estavam ativos em Portugal continental, com cerca de 3 mil operacionais, viaturas e meios aéreos, indica o site da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.

[notícia atualizada às 21h58]

