  • Noticiário das 20h
  • 20 ago, 2025
"Há muito aflição": Incêndio com "força terrível" na Covilhã

20 ago, 2025 - 18:57 • Marisa Gonçalves , com redação

Na zona de Unhais da Serra, as chamas lavram junto a um hotel com dezenas de hóspedes. Autarca diz que os meios aéreos não têm podido atuar devido ao fumo intenso.

O presidente da Câmara da Covilhã, Vítor Pereira, fala numa situação de grande aflição devido ao agravamento do incêndio que lavra no concelho.

“Nas últimas horas, tal como ontem, o vento intensificou-se, sopra em várias direções, o incêndio anda de um lado para o outro. Temos três localidades - Dominguizo, Vales do Rio e Unhais da Serra - onde há muita aflição", disse o autarca, à Renascença, pelas 18h45 desta quarta-feira.

Vítor Pereira diz que populares, bombeiros e sapadores estão a fazer todos os esforços para combater um incêndio que lavra com uma "força terrível".

Os meios aéreos não têm podido atuar devido ao fumo intenso, adianta o presidente da Câmara da Covilhã.

Na zona de Unhais da Serra, as chamas lavram junto a um hotel com dezenas de hóspedes e ameaça habitações, de acordo com a SIC Notícias.

Pelas 19h00, seis grandes incêndios estavam ativos em Portugal continental, com cerca de 3 mil operacionais, viaturas e meios aéreos, indica o site da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.

[em atualização]

