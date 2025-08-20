Há uma semana que não são feitas escrituras e partilhas nas conservatórias

O Instituto dos Registos e do Notariado (IRN) suspendeu os "procedimentos de casa pronta" e do "balcão de heranças e partilhas por divórcio", assim como o serviço que executa o Documento Particular Autenticado. Há uma semana que não são, por isso, feitas escrituras ou partilhas nas conservatórias e a suspensão pode estender-se até 15 de setembro, como adianta à Renascença o presidente do Sindicato dos Trabalhadores dos Registos e do Notariado, Arménio Maximino.



Maximino descreve um cenário de "total caos" no IRN, causado pelo "défice crónico de profissionais", que levou as conservatórias a dedicarem-se "àquilo que exclusivamente só elas fazem: registos". Uma situação que obriga os cidadãos a recorrerem a soluções mais caras no privado. "Podem fazer DPA (documento particular autenticado) junto de qualquer advogado ou solicitador, ou podem fazer escrituras nos cartórios notariais, nos notários privados", explica o presidente do sindicato.

"Estas decisões são tomadas em função das contingências que atualmente vivemos", lamenta Maximino, que indica que, no verão, há "muita dificuldade" em preencher horários "tendo em conta as férias dos profissionais", a que se acrescenta "a vinda da nossa diáspora", com pessoas a tentarem "resolver as suas questões em dois meses", o que "sempre significa uma pressão acrescida no balcão".

A necessidade de suspender temporariamente alguns serviços foi, para o presidente do sindicato, "uma medida de boa gestão", apesar de garantir "não ser suficiente" face a "atrasos generalizados, que têm impacto na economia, que têm impacto na vida diária dos cidadãos e das empresas, o que é lamentável".

Arménio Maximino relata uma "situação de total caos" face a uma "inércia de sucessivos governos". A situação "já não é de rutura, é de total caos", garante, "com conservatórias a encerrarem pela falta de recursos humanos".

"Conhece alguma instituição que funcione bem com um défice crónico de 40% do efetivo que é necessário? 40% do efetivo que é necessário não existe, não está", desabafa Maximino.

Este ano, e em média, "aposentaram-se 20 profissionais por mês", funcionários esses que "ninguém substituiu". Mesmo os novos recrutamentos, admite Maximino, "são deficientes para colmatar as saídas".



As elevadas filas de espera e o atraso nos serviços acabaram por ser as principais consequências e são, diz o presidente do sindicato, "situações terceiro-mundistas". "Isto não são realidades com que nós convivamos bem, tendo em conta que Portugal é um país integrado na União Europeia", defende.

Por isso, deixa um apelo ao Governo para "tornar as carreiras atrativas" e resolva as "condições" de quem trabalha, que "são completamente desumanas".

