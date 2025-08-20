Homem morre em Mirandela durante combate aos incêndios

[Atualizado às 10h40]

Há uma terceira vítima mortal dos incêndios florestais deste mês de agosto, em Portugal, indicou o autarca de Mirandela à Renascença.

Trata-se de um homem de 65 anos, operador de máquina de rasto, que foi apanhado na queda da própria viatura, quando estava a criar uma faixa de contenção do fogo rural e evitar a progressão das chamas entre Freixeda e Caravelas, no concelho de Mirandela.

"Durante o processo de trabalho, pressupõe-se numa entrada ou saída da máquina, foi colhido pelo dispositivo", descreve Vítor Correia.

A vítima não era um bombeiro, nem funcionário do município. O autarca de Mirandela esclarece que a vítima foi contratada para operar no local "para abrir zonas para facilitar a passagem para combater os incêndios".



Presidente da República já enviou as condolências à família do operacional de Mirandela.

Numa nota publicada na página da Presidência da República, Marcelo Rebelo de Sousa apresentou os "sentidos pêsames à família do operacional de entidade colaboradora da Câmara Municipal de Mirandela", extensíveis ao presidente da autarquia.