Incêndios. Combate teve "descoordenação momentânea" mas houve resposta positiva às chamas

O secretário de Estado da Proteção Civil admite alguma "descoordenação momentânea" no combate aos incêndios.

No entanto, Rui Rocha realça que o dispositivo tem dado uma "resposta positiva", no contexto de tantas ocorrências que têm afetado o país nas últimas semanas.

Há uma semana sem dar tréguas, o fogo de Arganil continua, esta manhã de quarta-feira, a ser o fogo a concentrar mais meios de combate. Este incêndio já atingiu outros três concelhos: Castelo Branco, Fundão e Covilhã, o que obriga à mobilização de 1500 operacionais.

No total, em todo o país, estão quase 2.700 operacionais no terreno. Sabugal, Mirandela e Montalagre são outros pontos preocupantes.

Preocupações também em Seia, no distrito da Guarda, onde algumas populações ficaram confinadas, por precaução como indicou à Renascença o presidente da autarquia.

