Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 0h
  • 20 ago, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Incêndios: Ferido grave no Sabugal apresenta "queimadura extensa"

20 ago, 2025 - 00:32 • Lusa

Fonte do Hospital de São João, no Porto, referiu que a vítima encontra-se a ser avaliada e estabilizada no serviço de urgência.

A+ / A-

O homem que ficou ferido com gravidade no incêndio no Sabugal, distrito da Guarda, na terça-feira, apresenta "uma queimadura extensa", estando a ser "avaliado e estabilizado" no serviço de urgência do Hospital de São João, no Porto, adiantou à agência Lusa fonte hospitalar.

Fonte do Hospital de São João, no Porto, referiu na terça-feira à noite que a vítima "apresenta uma queimadura extensa e encontra-se a ser avaliado e estabilizado no serviço de urgência (SU).

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Um operacional da Afocelca (empresa de proteção florestal detida pelos grupos do setor da celulose Altri e Navigator), de 45 anos, ficou gravemente ferido em operações de combate ao incêndio que lavra no concelho do Sabugal, tinha referido a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), em comunicado.

Incêndios: Marcelo defende ministra e pacto de regime

Incêndios: Marcelo defende ministra e pacto de regime

Presidente da República diz que "há coisas a melho(...)

"O ferido grave foi estabilizado no local pelas equipas de emergência e posteriormente transportado, pelo helicóptero do INEM, para o Hospital de São João, no Porto", acrescentou.

Segundo fonte da Afocelca, contactada pela Lusa, o funcionário integrava uma equipa de cinco elementos da empresa.

Os restantes quatro elementos sofreram ferimentos ligeiros e foram assistidos no local por equipas do INEM.

Fonte do Comando Sub-Regional das Beiras e Serra da Estrela tinha adiantado à agência Lusa que o alerta para estes feridos foi dado às 16h46, na zona de Vale da Senhora da Póvoa, localidade do município de Penamacor, na fronteira com o concelho vizinho do Sabugal.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 0h
  • 20 ago, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Sete menores entre 38 migrantes que desembarcaram no Algarve

Sete menores entre 38 migrantes que desembarcaram no A(...)

Afinal, porque é que as ondas de calor estão a piorar?

Afinal, porque é que as ondas de calor estão a piorar?

Jorge Costa. Como se construiu uma lenda portista (e nacional)

Jorge Costa. Como se construiu uma lenda portista (e n(...)

O que vê um português em Gaza?

O que vê um português em Gaza?