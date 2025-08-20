Menu
  • 20 ago, 2025
Incêndios. Fogo em Carrazeda de Ansiães está resolvido

20 ago, 2025 - 07:32 • Lusa

Às 7h00 de hoje, mantinham-se ativos quatro grandes incêndios, sendo o que deflagrou há uma semana no Piódão, no concelho de Arganil, no distrito de Coimbra, o que mobilizava mais meios.

[Atualizado às 12h20]

O incêndio que deflagrou na terça-feira em Carrazeda de Ansiães, no distrito de Bragança, já está resolvido, confirmou o comandante dos bombeiros locais à Lusa.

O fogo, cujo alerta foi dado pelas 13h27 de terça-feira, chegou a ter duas frentes ativas, mas consumiu apenas mato.

Entrou em resolução por volta 03h30 desta quarta-feira. O comandante Abílio Felix adiantou que está agora em vigilância.

No terreno, às 10h56, estavam ainda 111 operacionais, apoiados por 33 viaturas.

