Incêndios. Fogo em Carrazeda de Ansiães está resolvido

20 ago, 2025 - 07:32 • Lusa
[Atualizado às 12h20]
O incêndio que deflagrou na terça-feira em Carrazeda de Ansiães, no distrito de Bragança, já está resolvido, confirmou o comandante dos bombeiros locais à Lusa.
O fogo, cujo alerta foi dado pelas 13h27 de terça-feira, chegou a ter duas frentes ativas, mas consumiu apenas mato.
Entrou em resolução por volta 03h30 desta quarta-feira. O comandante Abílio Felix adiantou que está agora em vigilância.
No terreno, às 10h56, estavam ainda 111 operacionais, apoiados por 33 viaturas.