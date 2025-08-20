Incêndios: Três frentes ativas a arder com intensidade na reativação em Chaves

O incêndio que sofreu uma forte reativação esta quarta-feira em Chaves tem três frentes a lavrar com intensidade nas zonas de Vila Verde da Raia, Bustelo e Vila Meã, segundo o Comando Sub-Regional do Alto Tâmega.

O segundo comandante sub-regional do Alto Tâmega e Barroso, Bruno Sarmento, disse que a prioridade dos operacionais é defender a população e as habitações e que as chamas avançam em três frentes, que estão a arder com intensidade.

O incêndio entrou terça-feira, em Chaves, vindo da Galiza (Espanha) entrou em resolução às 10h35 desta quarta-feira e sofreu uma forte reativação à tarde, junto ao parque empresarial, em Outeiro Seco, muito próximo de empresas.

Emanuel Teixeira disse à agência Lusa que as chamas chegaram muito perto da sua empresa de distribuição de produtores alimentares e bebidas, localizada em Outeiro Seco.

"Os bombeiros entraram, conseguiram travar por trás do armazém, mas ardeu toda esta parte lateral, ardeu tudo até cá em baixo. Da maneira como a reativação começou e como o vento começou a soprar, já sabíamos que ele vinha parar aqui, só que nunca pensávamos que ele viesse com tanta força e tão rápido", afirmou.