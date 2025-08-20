Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 23h
  • 20 ago, 2025
Em Destaque
A+ / A-

​Linha da Beira Baixa, A23 e EN18 cortadas devido aos incêndios

20 ago, 2025 - 21:09 • José Carlos Silva

Circulação também continua suspensa no IP3 nos dois sentidos, na zona de Tondela, devido a um acidente com um autocarro de passageiros.

A+ / A-

Por causa dos incêndios, e por precaução, a circulação ferroviária na Linha da Beira Baixa foi interrompida esta quarta-feira.

Pelas 20h50, aquela linha ferroviária estava cortada entre a freguesia de Lardosa (concelho de Castelo Branco) e a cidade do Fundão.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

No que diz respeito à rede viária, devido ao fumo gerado pelos fogos a circulação foi interditada na autoestrada A23, entre o nó de Lardosa e Fundão Sul.

A Nacional 18 também está interrompida entre Soalheira e Alpedrinha, no concelho do Fundão.

A A24, que liga a cidade de Chaves a Espanha, foi reaberta no sentido sul-norte.

Também continua cortado o IP3 nos dois sentidos na zona de Tondela, e sem previsão de reabertura, na sequência do violento acidente desta quarta-feira à tarde entre um ligeiro, um autocarro e uma ambulância.

Deste acidente resultaram 1 morto e 31 feridos ligeiros.

[notícia atualizada às 22h05 - reabertura da A24]

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 23h
  • 20 ago, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Os 77 dias de Mourinho no Benfica

Os 77 dias de Mourinho no Benfica

Israel: Manifestações contra a guerra em Gaza

Israel: Manifestações contra a guerra em Gaza

1.857 palestinianos mortos à procura de comida em Gaza

1.857 palestinianos mortos à procura de comida em Gaza

O que vê um português em Gaza?

O que vê um português em Gaza?