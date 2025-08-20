​Linha da Beira Baixa, A23 e EN18 cortadas devido aos incêndios

Por causa dos incêndios, e por precaução, a circulação ferroviária na Linha da Beira Baixa foi interrompida esta quarta-feira.



Pelas 20h50, aquela linha ferroviária estava cortada entre a freguesia de Lardosa (concelho de Castelo Branco) e a cidade do Fundão.

No que diz respeito à rede viária, devido ao fumo gerado pelos fogos a circulação foi interditada na autoestrada A23, entre o nó de Lardosa e Fundão Sul.

A Nacional 18 também está interrompida entre Soalheira e Alpedrinha, no concelho do Fundão.

A A24, que liga a cidade de Chaves a Espanha, foi reaberta no sentido sul-norte.

Também continua cortado o IP3 nos dois sentidos na zona de Tondela, e sem previsão de reabertura, na sequência do violento acidente desta quarta-feira à tarde entre um ligeiro, um autocarro e uma ambulância.

Deste acidente resultaram 1 morto e 31 feridos ligeiros.

[notícia atualizada às 22h05 - reabertura da A24]