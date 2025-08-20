A marina do porto de Leixões vai ser relocalizada para junto do terminal de cruzeiros, na sequência da construção do novo terminal de contentores a norte do rio Leça, confirmou esta quarta-feira a administração portuária à Lusa.

"A marina de Leixões será relocalizada para a área adjacente ao terminal de cruzeiros, onde já existem infraestruturas projetadas há 10 anos para o efeito", pode ler-se numa resposta da Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo (APDL) a questões da Lusa.

A Lusa questionou a APDL na sequência da estratégia Portos 5+ do Governo, que prevê um investimento de 931 milhões de euros no porto de Leixões, entre fundos públicos e privados, até 2035.

Segundo a administração liderada por João Pedro Neves, quanto à marina, "estão ainda a ser estudadas soluções complementares nessa envolvente que permitam garantir um crescimento sustentado da atividade da náutica no concelho de Matosinhos e melhores condições para os clubes de vela sediados no Porto de Leixões".

"Em ambas as situações pretende-se garantir melhor integração com as infraestruturas portuárias existentes, melhor serviço para os utilizadores da Marina e acima de tudo uma integração harmoniosa entre a Marina e a cidade com foco na valorização do espaço público e de oferta de novos percursos junto ao mar para usufruto da população de Matosinhos e da região", refere a APDL.

A mudança insere-se também no Plano Estratégico do Porto de Leixões, "que assenta nos eixos estratégicos dos Portos 5+ apresentado recentemente pelo Governo" e está "em fase de conclusão".

"A sua apresentação publica ocorrerá dentro de aproximadamente três meses", refere a APDL, tendo já sido submetido o Estudo de Impacto Ambiental (EIA) junto da Agência Portuguesa do Ambiente (APA), estando "em fase de resposta a esclarecimentos solicitados".

Já sobre a localização do terminal de contentores a norte e o seu impacto paisagístico sobre Leça da Palmeira, a APDL assegura que a sua localização "vai permitir afastar o centro da operação de contentores da malha urbana de Leça da Palmeira, transferindo-a para uma zona mais longe da cidade e mais próxima do mar".

"Desta forma, o impacto visual e sonoro sobre Leça da Palmeira será mais reduzido, salvaguardando-se a qualidade de vida das populações", refere a administração portuária.

O Governo prevê um investimento de 931 milhões de euros (ME) no porto de Leixões nos próximos 10 anos, com construção de um novo terminal de contentores no molhe norte, segundo a estratégia nacional Portos 5+.

De acordo com a estratégia, cuja resolução de Conselho de Ministros foi publicada na semana passada, dos 931 milhões de euros de investimento previstos até 2035, 219 milhões terão origem na autoridade portuária ou em fundos comunitários, e 712 milhões em empresas privadas.

"No porto de Leixões, a capacidade deverá aumentar 10 milhões de toneladas. Os maiores incrementos de capacidade ocorrerão na carga contentorizada com o novo Terminal de Contentores Norte, e na carga em sistema "roll-on roll-off"" [carga móvel, como automóveis], pode ler-se numa resolução do Conselho de Ministros publicada na semana passada.

A estratégia Portos 5+, para promover o crescimento do setor portuário em 10 anos, prevê o investimento de 4 mil milhões de euros, dos quais 75% privado, e o lançamento de 15 novas concessões, anunciou o Governo em 30 de julho.

Está também previsto o lançamento de 15 novas concessões até 2035 a nível nacional.