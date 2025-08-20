PJ com o apoio da Europol apreende mais de 66 milhões de euros em notas e moedas falsas

A Polícia Judiciária (PJ) participou numa operação policial apoiada pela Europol, que conseguiu impedir a distribuição e disseminação de notas e moedas falsas, através dos serviços postais europeus, num valor total estimado superior a 66 milhões de euros.

Em comunicado enviado à Renascença, a PJ explica que a operação “Decoy II”, liderada por Portugal, Espanha e Áustria, contou com as autoridades de 18 países, entre órgãos de polícia criminal e autoridades alfandegárias europeias e resultou na abertura de 102 novas investigações, que visam o desmantelamento de redes criminosas dedicadas à falsificação de moeda.

“Globalmente, foram apreendidas perto de três centenas de encomendas contendo moeda falsa e mais de 990 mil artigos de contrafação, incluindo notas e moedas de valor superior a 280 mil euros, 679 mil dólares americanos e 12 mil libras esterlinas”, lê-se na nota.

Segundo a PJ, em Portugal foram efetuadas diligências que resultaram na deteção de oito encomendas oriundas do Extremo-Oriente, as quais culminaram na apreensão de mais de duas mil notas falsas — maioritariamente euros —, num valor global de 35.235 euros e 8.000 JPY (ienes japoneses).



A operação ocorreu entre outubro de 2024 e maio de 2025, no âmbito do EMPACT/AP SOYA e contou ainda com o apoio do OLAF/Organismo Europeu de Luta Antifraude.