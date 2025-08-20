Menu
PJ detém nos Açores suspeito de pornografia de menores

20 ago, 2025 - 13:01 • Olímpia Mairos

O detido partilhou ficheiros pornográficos, envolvendo um menor, de 15 anos, através da internet.

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem, de 21 anos, por fortes indícios da prática do crime de pornografia de menores, agravado.

Segundo a PJ, a investigação teve início em 2024, com informações recebidas através de mecanismo de cooperação internacional, “dando conta de que o agora detido partilhou ficheiros pornográficos, envolvendo um menor, através da internet”.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Em comunicado enviado à Renascença, a PJ indica que “a perícia realizada às imagens partilhadas permitiu identificar a vítima, um adolescente com 15 anos e identificar o suspeito, que produziu e partilhou os vídeos das práticas sexuais que manteve com o menor”.

“Na subsequente busca domiciliária à residência do suspeito, realizada na Ilha de São Miguel, foi encontrado equipamento informático, contendo milhares de vídeos, onde se visualizam crianças, com idades inferiores a 14 anos, em atividades pornográficas com adultos”, acrescenta a nota.

O detido será presente às autoridades judiciárias para aplicação das adequadas medidas de coação.

