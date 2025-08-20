Reaberta a circulação na autoestrada do norte junto a Leiria

[Atualizada às 07h35]

A circulação na Autoestrada 1 (A1) foi reaberta de forma condicionada ao trânsito no sentido Sul-Norte na zona de Leiria devido a um incêndio num camião de mercadorias, que não causou vítimas, disse à Lusa fonte da proteção civil.

A A1 chegou a estar cortada, pelas 06h00, mas a circulação foi, entretanto, retomada.

"O camião de mercadorias, que carregava paletes de fruta, incendiou-se ao quilómetro 135 antes da entrada de Leiria na A1 [que liga Lisboa ao Porto]", adiantou a fonte do Comando Sub-Regional da Região de Leiria.

O alerta foi dado às 2h12 e às 6h15 a circulação ainda se mantinha cortada naquela zona da autoestrada, precisou a mesma fonte.

Às 6h20 estavam no local 22 operacionais, com o auxílio de 10 veículos.