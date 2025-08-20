Suspeitas de relação extraconjugal na origem de homicídio em Sines

O presumível autor do homicídio de outro homem em Sines, distrito de Setúbal, na terça-feira, suspeitava que este mantinha uma relação extraconjugal com a sua mulher, revelou hoje a Polícia Judiciária (PJ).

Em comunicado, esta polícia de investigação criminal disse que as diligências que efetuou, relacionadas com este caso, "permitiram apurar que o agressor, suspeitando de uma relação extraconjugal da sua esposa com a vítima, arquitetou um plano para matar ambos".

O alegado homicida, de 65 anos, "conhecedor das rotinas da vítima, muniu-se de uma arma caçadeira e aguardou pela mesma nas imediações do mercado municipal de Sines", pode ler-se.

Quando a vítima, um homem de 71 anos, chegou ao mercado, "o suspeito saiu da sua viatura e desferiu vários tiros".

"De seguida, após municiar a arma, deslocou-se para o interior do mercado visando matar a sua esposa, que, entretanto, se havia refugiado", pelo que não a conseguiu localizar.

A PJ indicou que o alegado homicida regressou à zona onde se encontrava a vítima, efetuou novo disparo e fugiu.

Na terça-feira, em declarações à agência Lusa, fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alentejo Litoral explicou que alerta para uma ocorrência envolvendo disparos junto ao Mercado Municipal de Sines foi dado às autoridades às 09h27.

"O óbito do homem atingido com tiros de arma de fogo foi confirmado pelo médico da viatura médica de emergência e reanimação (VMER) do Hospital do Litoral Alentejano", situado no concelho vizinho de Santiago do Cacém, acrescentou a fonte.

Nesse dia, fonte da GNR indicou que a vítima tinha 62 anos e o alegado homicida 66, mas afinal têm 71 e 65, respetivamente, de acordo com as informações fornecidas hoje pela Judiciária.

O autor dos disparos, suspeito da autoria do crime de homicídio consumado, acabou por ser detido logo nessa terça-feira, pouco tempo depois, "numa rotunda à saída de Sines".

No comunicado, a PJ explicou que, através do Departamento de Investigação Criminal de Setúbal, o suspeito foi detido em colaboração com a GNR, fora de flagrante delito.

No local onde ocorreu o homicídio, junto do mercado, "foram encontrados quatro cartuchos de caçadeira", segundo a GNR.

O suspeito, sem antecedentes criminais, será hoje presente às autoridades judiciárias, para aplicação das medidas de coação.