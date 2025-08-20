Menu
Temperaturas descem, mas vento continua a soprar forte no litoral e nas terras altas

20 ago, 2025 - 09:10 • Olímpia Mairos

Segundo o IPMA, mais de 60 de concelhos dos distritos de Vila Real, Bragança, Guarda, Viseu, Santarém, Castelo Branco, Santarém, Portalegre e Faro continuam em perigo máximo de incêndio rural.

As temperaturas voltam a descer esta quarta-feira, mas o vento vai continuar a soprar com intensidade no litoral e nas terras altas.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o céu deve apresentar-se pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de mais nebulosidade até ao meio da manhã, em especial no litoral oeste, e durante a tarde no interior da região Norte.

O vento será fraco a moderado de norte/noroeste, temporariamente de sudoeste na costa do sotavento algarvio durante a tarde, soprando moderado a forte e com rajadas até 65 quilómetros por hora na faixa costeira ocidental e nas terras altas, em especial a partir da tarde.

As previsões da meteorologia apontam ainda para a possibilidade de ocorrência de períodos de chuva fraca ou chuvisco no litoral oeste até meio da manhã.

As temperaturas mínimas devem oscilar entre os 12º C, na Guarda, e os 19ºC, em Faro, e as máximas entre os 22ºC, em Viana do Castelo, e os 33ºC, em Castelo Branco, Évora e faro.

Segundo o IPMA, mais de 60 de concelhos dos distritos de Vila Real, Bragança, Guarda, Viseu, Santarém, Castelo Branco, Santarém, Portalegre e Faro continuam em perigo máximo de incêndio rural.

Vários concelhos do interior norte e centro e Algarve encontram-se em perigo muito elevado.

