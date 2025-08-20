Uma vítima mortal em Mirandela durante o combate aos incêndios

[EM ATUALIZAÇÃO]

Há uma terceira vítima mortal dos incêndios florestais deste mês de agosto, em Portugal, indicou o autarca de Mirandela à Renascença.

Trata-se de um homem, operador de máquina de rasto, que foi apanhado na queda da própria viatura, quando procedia à abertura de estradões e evitar a progressão das chamas entre Freixeda e Caravelas, no concelho de Mirandela.

"Durante o processo de trabalho, pressupõe-se numa entrada ou saída da máquina, foi colhido pelo dispositivo", descreve Vítor Pereira.

A vítima não era um bombeiro, nem funcionário do município.



O autarca de Mirandela esclarece que a vítima foi contratada para operar no local "para abrir zonas para facilitar a passagem para combater os incêndios".