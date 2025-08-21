Abandono de terrenos, idade dos proprietários e alterações climáticas ajudam a explicar fogos deste ano

Incêndios "de grande violência" estão a deflagrar na Península Ibérica, impulsionados por "verões muito quentes" e por picos de temperaturas elevadas que "justificam a pressão que estamos a sentir", como explica o investigador especialista em gestão florestal Domingos Lopes. As alterações climáticas juntam-se a "questões sociológicas, fragmentação de propriedade, envelhecimento dos proprietários e inação perante a gestão da floresta" provocam situações de ignições em que "está a arder tudo".

As consequências dos fogos sentem-se a vários níveis, como descreve o especialista. "Desde logo pelos gases que libertam para a atmosfera, pelo carbono que estava sequestrado e que entretanto se perde, pela destruição intensíssima de todos estes ecossistemas". As consequências para a população, pela "pressão a que está sujeita e pelos traumas extremamente expressivos" são também uma preocupação que merece "a atenção dos responsáveis públicos". No contexto de alterações climáticas, no inverso pode-se continuar a sentir as consequências dos incêndios: "Vem aí o inverno e vem períodos de chuva, que podem ser de novo situações extremas neste contexto de alterações climáticas, por provocar a perda de solo, o deslocamento de massas de solo com os riscos que aí estão associados". Também as cinzas se podem alojar em massas de água, o que provoca "a diminuição da qualidade de água com consequências imediatas para a população".

Lopes propõe a implementação de medidas que tentem "minimizar ao máximo estes impactos negativos". Técnicas como "engenharia natural, o mulching, obstáculos físicos a travar o deslocamento de solo, colocação de sementeiras" podem ser soluções a implementar "nas zonas mais estratégicas onde estas intervenções podem fazer a diferença".

Apesar dos fatores "sociológicos" como o abandono de territórios, o Lopes não atribui "as culpas exclusivamente aos proprietários. Nós enquanto país ainda não encontramos soluções que nos ajudem a ver estes territórios florestais pela positiva". Os problemas que se vivem "obrigam a planificar mais antecipadamente aquilo que nós sabemos que são problemas porque se vão repetir".

O especialista explica que em 2017, face aos incêndios de Pedrógão Grande, o governo estabeleceu "o Programa de Transformação da Paisagem", que visa olhar para o território interior e rural "de forma mais intensa", de forma a "ajudar a encontrar outros equilíbrios e a desenhar a paisagem, promovendo a sua fragmentação, promovendo uma maior diversidade de usos, compatibilizando os usos, permitindo que florestas de maior pendor produtivo permaneçam, mas não de forma tão contínua".

Para o investigador, é essencial passar da "ideia teórica" do programa para a prática, "ainda que de forma progressiva", salienta.

O problema dos incêndios "impacta diretamente também a vida das cidades", e ajuda a salientar a ideia de valorização do património rural e florestal: "Nós precisamos, até por força maior do contexto de alterações climáticas, de ter espaços naturais, de potenciar aquilo que de benéfico, e estes espaços naturais trazem-nos muitíssimo".

"Temos mesmo de olhar para este problema, refletir muito bem sobre ele e obrigatoriamente tomar decisões que sejam decisões de futuro. Aquela ideia de país mais sustentável, mais coeso, que tem mesmo que se expressar na prática".

"Temos que promover melhor e mais eficazmente esta educação para a sustentabilidade e para o território, enquanto um todo. Não falamos só de floresta, não falamos só de árvores de grandes dimensões, falamos de áreas de madres, falamos de áreas agrícolas", apela Domingos Lopes. "Precisamos de acolher, de acompanhar as atividades agrícolas, a silvopasturícia, a produção de animais, a biodiversidade, a caça-grande que existe".