Bombeiro gravemente ferido depois de viatura ser envolvida por chamas em Almeida

[Atualizado às 16h20]

Um bombeiro encontra-se gravemente ferido depois da sua viatura de bombeiros ser envolvida pelas chamas, enquanto combatia o incêndio em Valverde, Almeida, esta quinta-feira, confirmou a Renascença junto do comando da Guarda.

Os ferimentos graves deste operacional do Pinhel ocorreram na sequência do acidente com um veículo dos bombeiros, que ardeu.

À Renascença, a mesma fonte indica que o incêndio originou em Figueira de Castelo Rodrigo e tem, neste momento, três frentes ativas.

Segundo a Lusa, um helicóptero do INEM encontra-se no local, às 16h10, estando a vítima ser estabilizada.



De acordo com o "Correio da Manhã", o ferido será o motorista do carro e está a ser equacionado helitransporte. Três bombeiros conseguiram sair do veículo.