Câmara do Fundão ajuda agricultores com alimentos para animais

O município do Fundão vai disponibilizar alimentos para animais aos agricultores afetados pelo incêndio que lavra no concelho.

À Renascença, o vice-presidente da câmara, Miguel Gavinhos, explica que as juntas de freguesia vão ajudar a estabelecer o contacto com os produtores que solicitem o apoio.

“Fizemos o contacto com as juntas de freguesia afetadas, permitindo estabelecer um contacto mais direto para fazermos o fornecimento”, disse Gavinhos.

A autarquia disponibiliza ainda um contacto telefónico (925 909 016) para solicitação da ajuda.

Miguel Gavinhos afirma que o fornecimento de alimentos está a ser feito com o apoio da Associação Portuguesa de Criadores de Raça Limousine, da Ordem dos Veterinários e da Confederação dos Agricultores de Portugal.

Segundo o representante, a medida é justificada pela extensão e gravidade das frentes de fogo no concelho do Fundão, que colocou em causa a alimentação de animais em inúmeras explorações agropecuárias.

“A afetação da atividade económica é tremenda. Nós estamos a falar de uma área ardida gigante no concelho do Fundão e que apanha não apenas a parte florestal, mas apanha também muitas fazendas agrícolas e afetam, naturalmente, muitos animais”, disse.

O objetivo da iniciativa é, por isso, “criar um quadro de resposta imediato para que os animais possam ter alimentos” e “mitigar o enorme prejuízo” que recai sobre os agricultores e produtores.