  • 21 ago, 2025
Explosão de queixas nas urgências hospitalares. Obstetrícia lidera nas reclamações

21 ago, 2025 - 12:29 • Olímpia Mairos

Os hospitais do setor público e privado, especialmente em Lisboa, Porto, Setúbal, Aveiro e Braga são os mais reclamados.

As queixas de utentes sobre serviços de urgência aumentaram mais de 90% nos primeiros oito meses do ano, face ao mesmo período do ano passado.

De acordo com o Portal da Queixa, desde o início do ano até 17 de agosto, foram registadas perto de 3.500 reclamações dirigidas ao setor da saúde - cerca de 1.800 relacionadas com as urgências hospitalares.

Entre as áreas mais referenciadas nos problemas com serviços de urgência, a especialidade de Obstetrícia lidera com 31% das queixas registadas, seguida da Ginecologia (10%) e da Pediatria (8%).

Os hospitais do setor público e privado, especialmente em Lisboa, Porto, Setúbal, Aveiro e Braga são os mais reclamados, “refletindo a gravidade da situação em regiões densamente povoadas”, refere o comunicado.

Na origem da insatisfação dos utentes com os serviços de urgência estão motivos que envolvem mau atendimento (36,62% das queixas), falta de comunicação (22,14%), cobranças indevidas (15,80%), segurança e qualidade dos serviços (10,74%) e tempos de espera excessivos e incumprimento de prazos (9,25%).

“Não estamos perante um problema novo, mas perante um problema sistémico. O aumento de quase 91% nas reclamações sobre serviços de urgência só em 2025 confirma aquilo que os utentes denunciam há anos: um sistema desorganizado, indiferente e, em muitos casos, desumano”, afirma Pedro Lourenço, Fundador do Portal da Queixa, citado em comunicado.

O responsável afirma ainda que “a cada nova queixa, o padrão repete-se e a resposta destas entidades continua a ser o improviso”, defendendo que “estes dados não podem ser ignorados: estamos perante um problema estrutural que exige ação imediata e coordenação entre entidades e organismos do estado”.

