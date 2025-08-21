Grécia envia dois aviões Canadair. Chegam a Portugal na sexta-feira

Portugal vai receber esta sexta-feira dois aviões Canadair disponibilizados pela Grécia.

A informação foi confirmada esta quinta-feira, em comunicado, pelo Ministério da Administração Interna, que adianta que as aeronaves vão permanecer em território nacional até dia 25 de agosto.

Os aparelhos chegam ao país depois da "ativação do Mecanismo de Proteção Civil da União Europeia", efetuado na semana passada, e que previa a entrega de quatro aviões Canadair para "apoiarem no combate aos incêndios rurais", relembra o comunicado. Na sequência desse pedido, Portugal já recebeu dois aviões Fire Boss, da Suécia, e um helicóptero Super Puma, da França.

"As duas aeronaves vindas da Grécia acrescem, assim, aos dois aviões Fire Boss suecos, ao helicóptero Super Puma francês e aos dois Canadair que as autoridades portuguesas alugaram", explica o ministério.

Os Canadair gregos vão ser operados a partir da Base Aérea de Monte Real.

[Notícia atualizada às 10h21 de 21 de agosto de 2025 com mais detalhes constantes no comunicado]