  • Noticiário das 20h
  • 21 ago, 2025
Em Destaque
Incêndios

Incêndio de Piódão tem perímetro de quase 300 quilómetros

21 ago, 2025 - 20:32 • Lusa

Entre as 00h00 e as 17h00 desta quinta-feira, foram registadas "59 ocorrências. Piódão e Castelo Rodrigo são os incêndios mais preocupantes.

A Proteção Civil registou esta quinta-feira 59 novos focos de incêndios rurais, empenhando 2.258 operacionais, destacando que, durante a tarde, existiram duas ocorrências de maior preocupação, as do Piódão e de Figueira de Castelo Rodrigo.

Segundo o comandante nacional de Emergência e Proteção Civil, Mário Silvestre, entre as 00h00 e as 17h00, registaram-se "59 ocorrências, seis das quais durante o período noturno", e nas ocorrências ativas estavam "empenhados 2.258 operacionais, 711 veículos e 38 meios aéreos".

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

No ponto de situação na sede da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), em Carnaxide (Oeiras), pelas 19h00, Mário Silvestre avançou que, nessa altura, existiam "duas ocorrências que apresentam maior preocupação", nomeadamente a "de Piódão", com "uma área ardida bastante extensa, com um perímetro de incêndio a rondar neste momento os 290 quilómetros".

"Portanto, é um trabalho difícil, árduo, de consolidação de muitos pontos quentes e com resolução de muitas zonas de incêndio que vão dando muito trabalho aos operacionais que estão no local", salientou o comandante nacional.

A expansão deste incêndio durante esta quinta-feira "foi bastante mais reduzida do que nos dias anteriores", o que "leva a chegar a esta hora com um incêndio, embora ativo, muito mais estável e com muito trabalho para as próximas horas", acrescentou.

O comandante disse ainda que se prevê uma noite "com uma situação mais favorável para o combate".

O outro incêndio em curso é o de Figueira de Castelo Rodrigo, onde "estão empenhados 1.861 operacionais, com 620 veículos e 25 meios aéreos".

"À hora da recolha dos dados, estava também em curso o incêndio em Portel, que entretanto já entrou em fase de resolução", referiu.

