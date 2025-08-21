Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 16h
  • 21 ago, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Acidente

Incêndio deflagra no aeroporto de Lisboa

21 ago, 2025 - 15:59 • João Malheiro com Maria João Costa

No local encontram-se cerca de 20 bombeiros apoiados por sete viaturas.

A+ / A-

[Em atualização]

Um fogo deflagrou esta quinta-feira no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, confirmou a Renascença junto de fonte dos Bombeiros Sapadores de Lisboa.

O incêndio começou na zona de restauração do aeroporto, espalhando muito fumo pelo espaço, confirmou a ANA - Aeroportos em comunicado. O alerta foi dado às 14h57.

Para o local foram enviados cerca de 20 bombeiros apoiados por sete viaturas.

Nas redes sociais, surgiram vídeos que mostram algumas zonas do aeroporto a serem isoladas.

Segundo a ANA, o foco de incêndio foi na cozinha de um restaurante e "causou fumo na área de partidas sul do Aeroporto Humberto Delgado". Este situação, lê-se no comunicado, "teve resposta imediata por parte do serviço de combate a incêndios do aeroporto, tendo ficado resolvido".

Às 16h30 de quinta-feira, ainda segundo a ANA, as equipas do aeroporto e os bombeiros faziam a extração dos fumos causados, tendo sido evacuada a área de check in A — entre as 15h41 e as 16h10 — para proteção de passageiros e staff.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 16h
  • 21 ago, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Os 77 dias de Mourinho no Benfica

Os 77 dias de Mourinho no Benfica

Israel: Manifestações contra a guerra em Gaza

Israel: Manifestações contra a guerra em Gaza

1.857 palestinianos mortos à procura de comida em Gaza

1.857 palestinianos mortos à procura de comida em Gaza

O que vê um português em Gaza?

O que vê um português em Gaza?