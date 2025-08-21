Incêndio deflagra no aeroporto de Lisboa

21 ago, 2025 - 15:59 • João Malheiro com Maria João Costa
[Em atualização]
Um fogo deflagrou esta quinta-feira no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, confirmou a Renascença junto de fonte dos Bombeiros Sapadores de Lisboa.
O incêndio começou na zona de restauração do aeroporto, espalhando muito fumo pelo espaço, confirmou a ANA - Aeroportos em comunicado. O alerta foi dado às 14h57.
Para o local foram enviados cerca de 20 bombeiros apoiados por sete viaturas.
Nas redes sociais, surgiram vídeos que mostram algumas zonas do aeroporto a serem isoladas.
Segundo a ANA, o foco de incêndio foi na cozinha de um restaurante e "causou fumo na área de partidas sul do Aeroporto Humberto Delgado". Este situação, lê-se no comunicado, "teve resposta imediata por parte do serviço de combate a incêndios do aeroporto, tendo ficado resolvido".
Às 16h30 de quinta-feira, ainda segundo a ANA, as equipas do aeroporto e os bombeiros faziam a extração dos fumos causados, tendo sido evacuada a área de check in A — entre as 15h41 e as 16h10 — para proteção de passageiros e staff.