Incêndio destrói ninhos de abutre-preto no Douro Internacional e compromete recuperação da espécie

O incêndio que deflagrou no Parque Natural do Douro Internacional destruiu dois ninhos de abutre-preto (Aegypius monachus) e afetou outros seis.

Em comunicado, responsáveis do projeto LIFE Aegypius Return afirmam tratar-se de “um duro golpe para a pequena colónia desta espécie ameaçada em Portugal”, destacando que o fogo queimou também infraestruturas do projeto, “incluindo o campo de alimentação e o contentor de apoio à estação de aclimatação, essenciais ao programa de conservação”.

“Graças a uma operação rápida e coordenada pela Palombar, ICNF, VCF, Faia Brava, Hospital Veterinário da UTAD e CIARA, foram resgatados os seis abutres-pretos que se encontravam em aclimatação, evitando a perda total deste programa de conservação”, lê-se na nota.

Apesar de a colónia do Douro Internacional ser a mais pequena e isolada do país, tem valor estratégico para a recuperação da espécie.

“A perda de ninhos e de habitat reverte anos de esforços de conservação e pode levar ao abandono da área pelos casais reprodutores”, alertam.

Os parceiros LIFE Aegypius Return apelam agora à solidariedade da sociedade civil através de uma campanha de recolha de donativos para apoiar a reposição urgente dos equipamentos destruídos e a recuperação do habitat.