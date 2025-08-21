Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 11h
  • 21 ago, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Incêndio destrói ninhos de abutre-preto no Douro Internacional e compromete recuperação da espécie

21 ago, 2025 - 11:21 • Olímpia Mairos

Instituições lançam campanha de crowdfunding para ajudar a reparar danos.

A+ / A-
Incêndio destrói ninhos de abutre-preto no Douro Internacional e compromete recuperação da espécie. Foto: Palombar
Incêndio destrói ninhos de abutre-preto no Douro Internacional e compromete recuperação da espécie. Foto: Palombar
Incêndio destrói ninhos de abutre-preto no Douro Internacional e compromete recuperação da espécie. Foto: Palombar
Incêndio destrói ninhos de abutre-preto no Douro Internacional e compromete recuperação da espécie. Foto: Palombar

O incêndio que deflagrou no Parque Natural do Douro Internacional destruiu dois ninhos de abutre-preto (Aegypius monachus) e afetou outros seis.

Em comunicado, responsáveis do projeto LIFE Aegypius Return afirmam tratar-se de “um duro golpe para a pequena colónia desta espécie ameaçada em Portugal”, destacando que o fogo queimou também infraestruturas do projeto, “incluindo o campo de alimentação e o contentor de apoio à estação de aclimatação, essenciais ao programa de conservação”.

“Graças a uma operação rápida e coordenada pela Palombar, ICNF, VCF, Faia Brava, Hospital Veterinário da UTAD e CIARA, foram resgatados os seis abutres-pretos que se encontravam em aclimatação, evitando a perda total deste programa de conservação”, lê-se na nota.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Apesar de a colónia do Douro Internacional ser a mais pequena e isolada do país, tem valor estratégico para a recuperação da espécie.

“A perda de ninhos e de habitat reverte anos de esforços de conservação e pode levar ao abandono da área pelos casais reprodutores”, alertam.

Os parceiros LIFE Aegypius Return apelam agora à solidariedade da sociedade civil através de uma campanha de recolha de donativos para apoiar a reposição urgente dos equipamentos destruídos e a recuperação do habitat.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 11h
  • 21 ago, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Os 77 dias de Mourinho no Benfica

Os 77 dias de Mourinho no Benfica

Israel: Manifestações contra a guerra em Gaza

Israel: Manifestações contra a guerra em Gaza

1.857 palestinianos mortos à procura de comida em Gaza

1.857 palestinianos mortos à procura de comida em Gaza

O que vê um português em Gaza?

O que vê um português em Gaza?