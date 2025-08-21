​Incêndios: Comissão Europeia disponibiliza financiamento a Portugal

21 ago, 2025 - 18:46 • Ricardo Vieira
A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disponibilizou esta quinta-feira financiamento a Portugal para os estragos causados pelos incêndios.
“Estamos prontos para financiar a recuperação através do Fundo Social Europeu”, escreveu Von der Leyen, na rede social X.
A presidente da Comissão Europeia falou com o primeiro-ministro, Luís Montenegro, sobre a situação dos incêndios em Portugal.
“Acabei de falar com @LMontenegro_PT para o assegurar da solidariedade europeia face aos terríveis incêndios em Portugal”, declarou.
“Continuamos a apoiar Portugal no seu esforço contra os incêndios e no auxílio à prevenção de mais fogos”, salientou Ursula von der Leyen.
Também na rede social X, Luís Montenegro confirmou a conversa com Von der Leyen e agradeceu a solidariedade da União Europeia.
“Avançamos na definição de vias de financiamento para apoiar populações e empresas agora e garantir a coesão territorial com mais prevenção no futuro”, referiu o primeiro-ministro.