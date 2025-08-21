Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 19h
  • 21 ago, 2025
Em Destaque
A+ / A-

​Incêndios: Comissão Europeia disponibiliza financiamento a Portugal

21 ago, 2025 - 18:46 • Ricardo Vieira

Luís Montenegro confirmou a conversa com Ursula Von der Leyen e agradeceu a solidariedade da União Europeia.

A+ / A-

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disponibilizou esta quinta-feira financiamento a Portugal para os estragos causados pelos incêndios.

“Estamos prontos para financiar a recuperação através do Fundo Social Europeu”, escreveu Von der Leyen, na rede social X.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

A presidente da Comissão Europeia falou com o primeiro-ministro, Luís Montenegro, sobre a situação dos incêndios em Portugal.

“Acabei de falar com @LMontenegro_PT para o assegurar da solidariedade europeia face aos terríveis incêndios em Portugal”, declarou.

“Continuamos a apoiar Portugal no seu esforço contra os incêndios e no auxílio à prevenção de mais fogos”, salientou Ursula von der Leyen.

Também na rede social X, Luís Montenegro confirmou a conversa com Von der Leyen e agradeceu a solidariedade da União Europeia.

“Avançamos na definição de vias de financiamento para apoiar populações e empresas agora e garantir a coesão territorial com mais prevenção no futuro”, referiu o primeiro-ministro.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 19h
  • 21 ago, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Os 77 dias de Mourinho no Benfica

Os 77 dias de Mourinho no Benfica

Israel: Manifestações contra a guerra em Gaza

Israel: Manifestações contra a guerra em Gaza

1.857 palestinianos mortos à procura de comida em Gaza

1.857 palestinianos mortos à procura de comida em Gaza

O que vê um português em Gaza?

O que vê um português em Gaza?