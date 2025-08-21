Incêndios: Governo adianta 50% para reparação de habitações

O Governo avançará imediatamente com 50% do valor das obras para a reabilitação das casas de primeira habitação afetadas pelos incêndios, logo que definido o custo, anunciou esta quinta-feira o ministro da Economia e Coesão Territorial, Manuel Castro Almeida.

"O que prevemos para as primeiras habitações é o seguinte: a Câmara Municipal faz uma avaliação juntamente com um técnico da CCDR [Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional], de quanto custa reparar o edifício e, depois de se fixar isso, nós avançamos imediatamente com 50% do valor da obra e as pessoas podem começar a reconstruir as casas imediatamente", assegurou.

O governante falava aos jornalistas à saída da reunião em Trancoso, no distrito da Guarda, com cerca de autarcas de 20 concelhos, principalmente da região Centro, afetados pelos incêndios.

"A grande prioridade aos agricultores que estão com dificuldades, sobretudo nas questões das alimentações dos animais, algumas casas que estão ardidas e que é preciso recuperar, algumas fábricas que vamos também recuperar, porque há algumas totalmente ardidas e umas só em parte, e há também muitos equipamentos municipais que vai ser necessário repor e precisamos de financiar as autarquias", enumerou.

Manuel Castro Almeida reconheceu que "uma grande preocupação é com a celeridade deste processo".

A título de exemplo, falou da alimentação dos animais, já que "não dá para esperar muito tempo".

"Vamos procurar ter um processo o mais ágil possível", prometeu.