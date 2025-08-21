Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 21 ago, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Incêndios: Governo adianta 50% para reparação de habitações

21 ago, 2025 - 17:50 • Lusa

Em causa estão casas de primeira habitação afetadas pelos fogos, indica o ministro Castro Almeida.

A+ / A-

O Governo avançará imediatamente com 50% do valor das obras para a reabilitação das casas de primeira habitação afetadas pelos incêndios, logo que definido o custo, anunciou esta quinta-feira o ministro da Economia e Coesão Territorial, Manuel Castro Almeida.

"O que prevemos para as primeiras habitações é o seguinte: a Câmara Municipal faz uma avaliação juntamente com um técnico da CCDR [Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional], de quanto custa reparar o edifício e, depois de se fixar isso, nós avançamos imediatamente com 50% do valor da obra e as pessoas podem começar a reconstruir as casas imediatamente", assegurou.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

O governante falava aos jornalistas à saída da reunião em Trancoso, no distrito da Guarda, com cerca de autarcas de 20 concelhos, principalmente da região Centro, afetados pelos incêndios.

"A grande prioridade aos agricultores que estão com dificuldades, sobretudo nas questões das alimentações dos animais, algumas casas que estão ardidas e que é preciso recuperar, algumas fábricas que vamos também recuperar, porque há algumas totalmente ardidas e umas só em parte, e há também muitos equipamentos municipais que vai ser necessário repor e precisamos de financiar as autarquias", enumerou.

Manuel Castro Almeida reconheceu que "uma grande preocupação é com a celeridade deste processo".

A título de exemplo, falou da alimentação dos animais, já que "não dá para esperar muito tempo".

"Vamos procurar ter um processo o mais ágil possível", prometeu.

Calamidade e pacto de regime para incêndios: os pedidos dos autarcas ao Governo

Fogos em Portugal

Calamidade e pacto de regime para incêndios: os pedidos dos autarcas ao Governo

Esta quinta-feira, o Governo vai reunir-se em Cons(...)

O ministro reconheceu que depois das duas reuniões hoje - Sernancelhe (distrito de Viseu) e Trancoso (distrito da Guarda) - com os autarcas afetados pelos incêndios, cerca de 50, do Norte e Centro do país, vai com "as ideias mais claras" para o Conselho de Ministros extraordinário em Viseu, ao final do dia.

"Vimos que, no essencial, que aquilo que estávamos a pensar fazer é aquilo que está na mente dos autarcas", assumiu.

Na reunião em Trancoso, ficou acordado com a presidente da CCDR Centro, Isabel Damasceno, igual acordo ao que fez com a CCDR Norte, de manhã, em Sernancelhe.

"Se as autarquias começarem a fazer chegar os pedidos no princípio da próxima semana, na semana seguinte já os lesados vão ter, vão começar a receber o dinheiro nas suas contas", assegurou.

Manuel Castro Almeida reconheceu que "é um procedimento mais expedito, mas é uma exigência das circunstâncias" atuais.

Sobre o número de pedidos na zona Centro, depois de ter avançado que no Norte seriam cinco mil, o governante disse que "não é ainda possível" contabilizar, até porque "há ainda incêndios a acontecer".

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 21 ago, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Os 77 dias de Mourinho no Benfica

Os 77 dias de Mourinho no Benfica

Israel: Manifestações contra a guerra em Gaza

Israel: Manifestações contra a guerra em Gaza

1.857 palestinianos mortos à procura de comida em Gaza

1.857 palestinianos mortos à procura de comida em Gaza

O que vê um português em Gaza?

O que vê um português em Gaza?