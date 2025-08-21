Menu
  Noticiário das 9h
  21 ago, 2025
Incêndios: Linha da Beira Baixa e estradas A23 e EN18 reabertas desde as 4h45

21 ago, 2025 - 06:32 • Lusa

As vias em causa estavam interditas desde as 18h00 de quarta-feira devido ao incêndio que lavrava no concelho do Fundão, e se encontrava então no perímetro urbano de Soalheira.

A circulação rodoviária e ferroviária na Beira Baixa entre Lardosa e o Fundão foi totalmente restabelecida hoje pelas 4h45, disse à Lusa fonte do Comando Territorial de Castelo Branco da GNR.

A circulação de comboios na linha da Beira Baixa no troço entre a Lardosa e o Fundão "foi restabelecida, assim como foram reabertas à circulação a Autoestrada 23 (A23) entre o nó da Lardosa e Fundão Sul e a Estrada Nacional (EN) 18 entre Soalheira e Alpedrinha", informou a GNR.

"Foram todas reabertas pelas 4h45, estradas e o comboio", especificou a mesma fonte.

"Neste momento, não há qualquer via impedida", disse ainda a fonte da GNR de Castelo Branco.

O incêndio, que deflagrou no dia 13 (quarta-feira) em Arganil, no distrito de Coimbra, estendeu-se já aos concelhos de Pampilhosa da Serra e Oliveira do Hospital (distrito de Coimbra), Seia (Guarda) e Covilhã e Castelo Branco (Castelo Branco).

Portugal continental tem sido afetado por múltiplos incêndios rurais desde julho, sobretudo nas regiões Norte e Centro.

Os fogos provocaram três mortos, incluindo um bombeiro, e vários feridos, alguns com gravidade, e destruíram total ou parcialmente casas de primeira e segunda habitação, bem como explorações agrícolas e pecuárias e área florestal.

Segundo os dados provisórios, até 20 de agosto arderam mais de 222 mil hectares no país, ultrapassando a área ardida em todo o ano de 2024.

