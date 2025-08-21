Menu
  Noticiário das 1h
  21 ago, 2025
Incêndios: Mais de 100 operacionais combatem fogo em Sintra que cortou A16

21 ago, 2025 - 00:26 • Lusa

O incêndio teve início pelas 22h50 de quarta-feira em Raposeira, Algueirão-Mem Martins.

Mais de 100 operacionais combatiam pelas 00h10 desta quinta-feira um fogo que começou na quarta-feira à noite no concelho de Sintra, distrito de Lisboa, e que levou ao corte da Autoestrada 16 (A16), adiantou à Lusa fonte da Proteção Civil.

O incêndio com início pelas 22h50 de quarta-feira em Raposeira, Algueirão-Mem Martins, concelho de Sintra, está a consumir uma zona de mato e, para segurança dos condutores, foi cortada a A16, entre os quilómetros 2,7 e 13,6, indicou fonte do Comando Sub-regional da Grande Lisboa.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

"O combate decorre favoravelmente", referiu ainda, acrescentando que não há indicação de habitações em risco e que o fogo está a lavrar em zona de mato.

Pelas 00h10, estavam no local 102 operacionais, apoiados por 29 viaturas, de acordo com a página na Internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

