Incêndios: Reaberta circulação na autoestrada 16 (A16) no concelho de Sintra

21 ago, 2025 - 06:58 • Lusa
A circulação na autoestrada 16 (A16) foi reaberta às 1:09 de hoje, depois de ter sido cortada devido a um incêndio, já dominado, no concelho de Sintra, distrito de Lisboa, segundo o Comando Sub-regional da Grande Lisboa.
O incêndio começou pelas 22h50 de quarta-feira em Raposeira, Algueirão-Mem Martins, no concelho de Sintra numa zona de mato e foi dado como dominado pelas 00h30.
A circulação foi interrompida num troço de 10 quilómetros junto ao local do fogo por precaução.
A A16 liga Cascais com Belas, no concelho de Sintra, correspondendo a uma circular pela Área Metropolitana de Lisboa. .