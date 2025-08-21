Incêndios: Sernancelhe recebe reunião com dois ministros e 27 autarcas

O Município de Sernancelhe é anfitrião de uma reunião com dois Ministérios e 27 concelhos afetados pelos incêndios para abordarem prejuízos e medidas de apoio.

A reunião, com início pelas 10h00, foi promovida pelo Ministério da Economia e Coesão Territorial e pelo Ministério da Agricultura e Mar, e além da presença dos dois ministros, Manuel Castro Almeida e José Manuel Fernandes, respetivamente, marcam também presença secretários de Estado.

Assim, estão presentes a secretária de Estado da Ação Social e da Inclusão, Clara Marques Mendes; do Planeamento e Desenvolvimento Regional, Hélder Reis, Administração Local e Ordenamento do Território, Silvério Regalado, e das Florestas, Rui Ladeira.

No decorrer de hoje de manhã, em Sernancelhe, confirmaram 28 municípios, "poderá, eventualmente, aparecer mais algum" e estão, na sua "maioria, os presidentes, mas há casos em que enviaram um representante, disse à agência Lusa fonte da organização.