Incêndios: Sernancelhe recebe reunião com dois ministros e 27 autarcas

O Município de Sernancelhe é anfitrião de uma reunião com dois Ministérios e 27 concelhos afetados pelos incêndios para abordarem prejuízos e medidas de apoio.
A reunião, com início pelas 10h00, foi promovida pelo Ministério da Economia e Coesão Territorial e pelo Ministério da Agricultura e Mar, e além da presença dos dois ministros, Manuel Castro Almeida e José Manuel Fernandes, respetivamente, marcam também presença secretários de Estado.
Assim, estão presentes a secretária de Estado da Ação Social e da Inclusão, Clara Marques Mendes; do Planeamento e Desenvolvimento Regional, Hélder Reis, Administração Local e Ordenamento do Território, Silvério Regalado, e das Florestas, Rui Ladeira.
No decorrer de hoje de manhã, em Sernancelhe, confirmaram 28 municípios, "poderá, eventualmente, aparecer mais algum" e estão, na sua "maioria, os presidentes, mas há casos em que enviaram um representante, disse à agência Lusa fonte da organização.
Fogos em Portugal
A reunião é, "essencialmente, para ouvir os autarcas e conhecer os prejuízos" provocados pelos incêndios dos últimos dias e "adiantar que haverá apoios" que deverão ser aprovados hoje à tarde em Viseu, em Conselho de Ministros extraordinário.
Assim, do distrito de Viseu estão Sernancelhe, Penedono, São João da Pesqueira, Tabuaço, Tarouca, Moimenta da Beira e Cinfães.
Do distrito de Vila Real estão Vila Real, Vila Pouca de Aguiar, Mondim de Basto, Montalegre, Ribeira da Pena e Sabrosa.
De Bragança marcam presença Bragança, Carrazeda de Ansiães, Freixo de Espada à Cinta, Mirandela, Torre de Moncorvo, Vinhais,.
Do distrito da Guarda está Vila Nova de Foz Coa, e os Municípios de Paredes e Penafiel, do distrito do Porto.
Do distrito de Viana do Castelo deslocaram-se a Sernancelhe os autarcas de Arcos de Valdevez, Monção, Ponte da Barca, Ponte de Lima, Viana do Castelo.