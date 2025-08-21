Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 16h
  • 21 ago, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Jovem de 21 anos baleado numa perna na via pública em Odivelas

21 ago, 2025 - 15:41 • Lusa

A vítima teve de ser transportada para o Hospital Beatriz Ângelo, em Loures.

A+ / A-

Um jovem de 21 anos ficou ferido esta quinta-feira de madrugada na cidade de Odivelas, após ter sido baleado na perna, "na via pública", informou à agência Lusa fonte da PSP, acrescentando que os dois suspeitos estão em fuga.

Em declarações à Lusa, fonte do Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis) da PSP referiu que o crime ocorreu pelas 00h00 desta quinta-feira, na Rua da Fonte.

A mesma fonte adiantou que estão envolvidos neste crime dois suspeitos, que fugiram do local e se encontram em parte incerta.

A vítima teve de ser transportada para o Hospital Beatriz Ângelo, em Loures.

A investigação ficou a cargo da Polícia Judiciária (PJ).

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 16h
  • 21 ago, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Os 77 dias de Mourinho no Benfica

Os 77 dias de Mourinho no Benfica

Israel: Manifestações contra a guerra em Gaza

Israel: Manifestações contra a guerra em Gaza

1.857 palestinianos mortos à procura de comida em Gaza

1.857 palestinianos mortos à procura de comida em Gaza

O que vê um português em Gaza?

O que vê um português em Gaza?