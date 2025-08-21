Lanchas de alta velocidade apreendidas no Tejo

21 ago, 2025 - 18:59 • Ricardo Vieira
Duas lanchas de alta velocidade, habitualmente utilizadas no tráfico de droga, foram apreendidas no estuário do rio Tejo, na madrugada desta quinta-feira, numa operação da Polícia Marítima.
Foram detidas oito pessoas, de nacionalidades espanhola e colombiana, avança Autoridade Marítima Nacional, em comunicado enviado à Renascença.
As duas lanchas rápidas foram detetadas "a navegar para a saída da barra do Porto de Lisboa".
As embarcações, com cerca de 22 toneladas de combustível a bordo, foram intercetadas pela Polícia Marítima, com o apoio de uma lancha dos fuzileiros.
Além da grande quantidade de combustível, foram apreendidos mantimentos e material sobressalente e de comunicações.