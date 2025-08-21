Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 19h
  • 21 ago, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Lanchas de alta velocidade apreendidas no Tejo

21 ago, 2025 - 18:59 • Ricardo Vieira

Foram detidas oito pessoas, de nacionalidades espanhola e colombiana, avança Autoridade Marítima Nacional, em comunicado enviado à Renascença.

A+ / A-

Duas lanchas de alta velocidade, habitualmente utilizadas no tráfico de droga, foram apreendidas no estuário do rio Tejo, na madrugada desta quinta-feira, numa operação da Polícia Marítima.

Foram detidas oito pessoas, de nacionalidades espanhola e colombiana, avança Autoridade Marítima Nacional, em comunicado enviado à Renascença.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

As duas lanchas rápidas foram detetadas "a navegar para a saída da barra do Porto de Lisboa".

As embarcações, com cerca de 22 toneladas de combustível a bordo, foram intercetadas pela Polícia Marítima, com o apoio de uma lancha dos fuzileiros.

Além da grande quantidade de combustível, foram apreendidos mantimentos e material sobressalente e de comunicações.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 19h
  • 21 ago, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Os 77 dias de Mourinho no Benfica

Os 77 dias de Mourinho no Benfica

Israel: Manifestações contra a guerra em Gaza

Israel: Manifestações contra a guerra em Gaza

1.857 palestinianos mortos à procura de comida em Gaza

1.857 palestinianos mortos à procura de comida em Gaza

O que vê um português em Gaza?

O que vê um português em Gaza?