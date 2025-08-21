Menu
  • 22 ago, 2025
​Ministra vai receber autarcas sobre hospital de Vila Franca de Xira

21 ago, 2025 - 23:37 • Anabela Góis

Encontro vai acontecer na próxima terça-feira de manhã, apurou a Renascença.

Já tem data e hora marcada reunião da ministra da Saúde com os autarcas dos municípios servidos pelo Hospital de Vila Franca de Xira. Vai ser na próxima terça-feira de manhã, apurou a Renascença.

Os presidentes de câmara de Alenquer, Arruda dos Vinhos, Azambuja, Benavente e Vila Franca insistiram esta semana num pedido de audiência urgente a Ana Paula Martins.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Os autarcas querem discutir os problemas que o hospital enfrenta. Receiam que os encerramentos da urgência de obstetrícia ao fim de semana seja um sinal de que a maternidade vai fechar.

Em declarações à Renascença, esta semana, Fernando Paulo Ferreira, autarca de Vila Franca de Xira, disse recear que os encerramentos da urgência de obstetrícia ao fim de semana sejam o prenúncio de um fecho definitivo.

“O que esperamos é que, por trás destes encerramentos aos fins de semana, não esteja uma vontade do Governo de encerrar a maternidade do hospital, porque com menos partos começa depois a entrar no processo de acharem que a maternidade não tem o número de partos suficientes”, afirma Fernando Paulo Ferreira, do PS.

